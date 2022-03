Giudice sportivo, nessuno squalificato per Toro e Inter. Pobega entra in diffida

Sono dodici i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le sfide della 28ª giornata

Nona sanzione e diffida per Tommaso Pobega: il centrocampista del Torino giocherà con la spada di Damocle nelle prossime uscite, rischiando, al prossimo cartellino giallo, la squalifica per un turno. Sono dodici i giocatori di Serie A fermati per un turno dal giudice sportivo Gerardo Mastrandrea dopo le sfide della 28ª giornata: Theate (Bologna), Rovella e Sturaro (Genoa), Walace (Udinese), Murru (Sampdoria), Kumbulla e Mkhitaryan (Roma), Theo Hernandez (Milan), Bernardeschi (Juventus), Aramu (Venezia), Marusic (Lazio), De Roon (Atalanta). Nessuno squalificato tra le fila sia del Torino sia dell'Inter, che si sfideranno domenica sera alle 20.45. Squalificato per una giornata anche il tecnico del Venezia Paolo Zanetti, che dunque non sarà in panchina contro la Lazio nel posticipo di lunedì prossimo.