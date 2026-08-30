Il Torino esce sconfitto dalla sfida contro il Sassuolo per la seconda partita di fila. Ecco i top e i flop della sfida
Sassuolo-Torino 2-1: il commento del match dei granata
Sassuolo nefasto al Torino. Aquilani incarta l'amico Abate e incamera i primi tre punti della propria carriera in Serie A. I granata cadono ancora una volta preda delle sortite offensive avversarie, ma a mancare sono soprattutto le certezze di questa squadra. Ecco i flop e i top di Sassuolo-Torino.
Flop: VlasicChi delude è Nikola Vlasic. La scelta di Abate di schierarlo a ridosso dei centrocampisti non fornisce gli effetti sperati. Senza la qualità del croato la trequarti paga l'assenza di un vero e proprio raccordo tra i reparti. Anche in fase di palleggio non si fa vedere, solo in due occasioni è pericoloso prima con un passaggio per Adams e poi con un tiro deviato da Muric. Passo indietro notevole da parte di chi dovrebbe prendere le redini della squadra.
Flop: SimeoneAnche il Cholito non brilla particolarmente contro l'organizzata difesa neroverde. Troppo isolato, viene servito poco e male dai compagni e anche il dialogo con Adams non funziona. L'assenza di Vlasic si sente anche per lui. Questi sono i demeriti altrui. Non è esente da colpe anche lui. Non si fa mai trovare in posizione giusta e viene sovrastato più volte dai difensori. La sua presenza in area di rigore è pressoché nulla.
Top: Fitz-JimSicuramente la nota più bella di questo avvio di stagione. L'ex Ajax non smarrisce la bussola nel trafficato e disordinato centrocampo e come sempre porta la sua consueta qualità in fase di impostazione. Apparecchia la palla per l'occasione di Coco a fine primo tempo ed è sempre ordinato.
Top: IsmajliUna domanda che rimbomba, perché in panchina? Abate sceglie Cömert dal primo minuto di gioco, lasciando fuori ancora il centrale ex Empoli. La prestazione del nuovo arrivato non è pulita, quella di Ismajli sí. Deciso nei contrasti e cattivo, tiene a galla la baracca salvando su Bowie e Laurientè. Cade anche lui sul colpo di Berardi, ma non ha colpe. Forse qualche ragionamento in più su di lui va fatto, privarsene è un errore.
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