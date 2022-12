Il 2022 granata in 6 foto, novembre/dicembre: Mondiali in Qatar e la morte di Mihajlovic

L'anno nuovo è alle porte, e come da tradizione, a tutti viene in mente, prima di abbandonare un qualcosa, il percorso che è stato fatto. Anche Toro News permette ai suoi lettori un "salto nel passato", a ripercorrere quelli che sono stati i momenti più significativi del 2022, concludiamo con novembre e dicembre.

I granata non sono partita alla grande nel mese di novembre. Il 6 novembre infatti - al Dall’Ara - il Torino di Juric è stato sconfitto per 2-1 dai rossoblù allenati da Thiago Motta. Passati in vantaggio grazie ad un rigore trasformato da Lukic, la squadra granata è stata rimontata nella seconda frazione di gioco dai gol di Orsolini e Posch. Questa gara è stato un passo indietro dei granata.