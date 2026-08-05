Il Torino aggiunge un nuovo partner commerciale in vista della stagione 2026/27. Il club granata ha infatti ufficializzato l'accordo con Birra Raffo, storico marchio di Birra Peroni fondato a Taranto nel 1919, che accompagnerà la squadra in qualità di Official Beer Partner. La collaborazione prevede anche la presenza del brand sul retro del training kit della Prima Squadra e una serie di iniziative dedicate ai tifosi, con l'obiettivo di rafforzare il legame tra il club e la propria comunità.

L'annuncio del Torino

"Il Torino Football Club è lieto di annunciare una nuova partnership conmarchio di Birra Peroni nato a Taranto nel 1919, che entra a far parte della famiglia granata in qualità di Official Beer Partner. L’accordo unisce due mondi accomunati da valori profondamente radicati nel territorio, dall’autenticità delle proprie tradizioni e da una forte capacità di creare momenti di condivisione e appartenenza: da una parte il Torino FC, simbolo di una città e della sua passione; dall'altra Birra Raffo, espressione dell'orgoglio e dello spirito autentico tipici pugliesi. Birra Raffo sarà inoltre presente sul, accompagnando i calciatori granata durante gli allenamenti. La collaborazione prevede inoltre una serie di iniziative dedicate ai tifosi e momenti di attivazione durante la stagione, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità granata attraverso esperienze capaci di celebrare la passione per il calcio, il piacere dello stare insieme e quella convivialità semplice e genuina che da sempre contraddistingue le due realtà. Con questa partnership, Torino FC e Birra Raffo inaugurano una collaborazione che punta a rafforzare il legame con i tifosi e a valorizzare il senso di appartenenza che accomuna due realtà capaci di trasformare la passione in identità. Un incontro in cui il giallo di Birra Raffo si unisce al granata del Torino FC per celebrare l'autenticità, il calore e l'orgoglio delle proprie radici, creando nuove occasioni di condivisione dedicate ai tifosi".