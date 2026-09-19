Il Presidente e tutto il Torino Football Club si sono uniti al ricordo della leggenda Sandro Mazzola, venuto a mancare nella notte del 19 settembre. In mattinata, 19 settembre, sul sito ufficiale e sui canali sociale è arrivato il comunicato che esprime la vicinanza della società alla famiglia Mazzola e a tutto il calcio italiano che piange una leggenda. Di seguito il comunicato:

"Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, addolorati per la triste notizia, si stringono con affetto intorno alla famiglia Mazzola nel ricordo di Sandro Mazzola, calciatore simbolo dell'Inter e della Nazionale, poi dirigente con un'esperienza anche in granata dal 2000 al 2003.

Di ricordi che legano Sandro Mazzola al Toro ce ne sarebbero tantissimi. Per salutarlo vogliamo rivivere insieme le emozioni e la gioia provate il 26 gennaio 2019, nel giorno del centenario dalla nascita di Valentino Mazzola, leggendario capitano del Grande Torino, di cui Sandro era il figlio primogenito: "Quando ero piccolo mi aggrappavo a lui quando entravo qui al Filadelfia. Poi mentre lui si cambiava io stavo fuori dallo spogliatoio e giocavo a pallone. E poi entravo in campo tenendo per mano mio papà.".

Quel giorno festeggiammo i 100 anni di Valentino Mazzola con un triangolare tra i Pulcini del Toro, dell'Inter e del Venezia. Impossibile dimenticare la felicità di Sandro:" Oggi in campo c'è anche Valentino, mio nipote: porta lo stesso nome di mio papà, è l'unico della famiglia a giocare a pallone. Da lassù qualcuno gli sta insegnando come si fa".

Da lassù, ad assistere tutti i suoi cari, ora c'è anche Sandro.

Ai suoi figli e alle loro famiglie, ai nipoti, ai parenti e ai tantissimi amici il profondo cordoglio e l'affettuoso abbraccio di tutto il mondo granata."