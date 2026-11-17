90 secondi: "Petrachi strizza l'occhio a Camarda? E su Vlasic..."

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I Nazionali in campo

Due granata in campo in altrettanti match in questa giornata. Oggi, martedì 17 novembre, apre il programma giornaliero il match tra Italia e Svizzera Under 19 che vedrà protagonista il centrocampista della Primavera del Torino Andrea Ballanti. Poi toccherà nel secondo appuntamento di giornata, ad Emirhan Ilkhan. Il centrocampista granata sarà protagonista del match tra Turchia e Repubblica Ceca Under 21.

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