Con i campionati fermi per la pausa delle Nazionali, anche il calcio giovanile entra nel vivo con l'inizio della nuova stagione dell'Italia Under 20. Gli Azzurrini si preparano ad affrontare La Nucía International Tournament, in programma in Spagna dal 25 settembre al 3 ottobre presso lo Stadio Olimpico "Camilo Cano". Una vetrina di notevole livello per il tecnico Carmine Nunziata, chiamato a guidare gli azzurrini in un girone d'acciaio contro le tre giovani corazzate del panorama europeo: Inghilterra, Germania e Francia.

Italia Under 20, test d'élite in Spagna: c'è la chiamata azzurra per Siviero

Il cammino dell'Italia prenderà il via venerdì 25 settembre contro la selezione inglese, per poi proseguire martedì 29 settembre con il match contro la Germania e chiudersi poi sabato 3 ottobre di fronte ai pari età della Francia. Un trittico di gare dall'elevata intensità agonistica e tattica, fondamentale per testare la personalità e la tenuta del talentuoso gruppo azzurro. Tra i 25 calciatori scelti dal ct Nunziata spicca uno dei profili più cristallini della rosa del Torino: si tratta del giovane portiere granata Lapo Siviero.

Dal Toro alla maglia Azzurra: Lapo Siviero vola in Spagna con l'Italia U20

Il giovane portiere classe 2006, aggregato stabilmente alla prima squadra granata nel ruolo di terzo estremo difensore, ha conquistato la chiamata in Azzurro da parte del ct campano. Cresciuto nel settore giovanile del Toro e messosi in mostra nella nella rosa Primavera lo scorso anno. Nei test contro le potenze d'Europa, Siviero cercherà di ritagliarsi uno spazio importante tra i pali azzurri. Per il Torino, la presenza di Siviero in Azzurro è l'ennesima conferma del valore del proprio settore giovanile. Per il giovane portiere, invece, la spedizione in terra iberica rappresenta la grande chance per mettersi in mostra su un palcoscenico continentale, confermando le qualità messe in luce al Filadelfia e candidandosi come una delle promesse più nitide per il futuro del club granata.