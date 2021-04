La moviola di Udinese-Toro 0-1: rigore netto per i granata. E Buongiorno…

Moviola / Tutti gli episodi da moviola della vittoria granata in terra friulana

Silvio Luciani

In una partita tirata come quella tra Udinese e Torino, non possono che essere gli episodi a determinare il risultato finale. Alla Dacia Arena, infatti, decide un rigore assegnato al Toro e, in un certo senso, anche un rigore non concesso all'Udinese. Alla fine, la direzione di Doveri è positiva, anche grazie all'ausilio del VAR Irrati che lo ha richiamato al monitor in un momento cruciale del match. Ma andiamo con ordine e ripercorriamo tutti gli episodi da moviola.

Al 13' manca un cartellino giallo all'indirizzo di Walace, che stende Verdi in ripartenza dopo essere stato saltato. Al 30' del primo tempo, timide proteste granata per un contatto tra Belotti e Becao che sbraccia e colpisce leggermente il capitano granata. Doveri non fischia e dopo un silent check con Irrati fa riprendere il gioco. Il rigore, invece, viene concesso al 60': schema su punizione, Verdi scodella per Belotti che viene travolto da Arslan. Fallo evidente e rigore assegnato (giustamente) senza alcuna esitazione. Semmai si può discutere sul fatto che il turco dell'Udinese dovesse essere ammonito: l'azione è potenzialmente pericolosa e il giallo sarebbe stato giusto.

Al 71' l'episodio più strano e discusso del match. Doveri concede un fallo dal limite all'Udinese per un contatto tra Buongiorno e Becao. A questo punto interviene il VAR: il replay mostra che l'impatto si è verificato in area, tutti si aspettano che venga semplicemente indicato a Doveri che l'infrazione deve portare al rigore e non alla punizione. Invece, forse proprio perchè c'è in ballo l'assegnazione di un rigore, Doveri viene richiamato a valutare l'entità della presunta infrazione al monitor, con l'On Field Review. E' strano tuttavia che il VAR intervenga per far rivedere all'arbitro un contatto che lui ha visto e giudicato sul campo. Il risultato è una beffa per i padroni di casa: il contatto è in area ma non è falloso, si riparte con la rimessa dell'arbitro. E la scelta finale di Doveri convince: Becao sente il tocco e si lascia cadere, il rigore sarebbe stato ingiusto.