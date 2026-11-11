Nasce ufficialmente il Toro Club dedicato a Pasquale Bruno, uno dei calciatori più amati dai tifosi del Torino
90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"
Nasce ufficialmente il Toro Club dedicato a Pasquale Bruno, uno dei calciatori più amati dai tifosi del Torino. L'ex difensore granata prenderà parte all'inaugurazione ufficiale e sarà quindi presente quando avrà luogo sabato 14 novembre a Nichelino. Simbolo di grinta e attaccamento alla maglia, Il Toro Club a suo nome diventa un occasione per celebrare Pasquale Bruno e il suo legame con il Toro e il popolo granata. La nuovo club, nonché sede d'incontro dei sostenitori granata, si troverà a Torino, in via Genova 238/A.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Toro
Asse Napoli-Torino, occhi di Manna su Cacciamani: "Profilo interessante"
Mondo Granata
Nuove tensioni in Maratona? Acceso confronto interno prima di Torino-Lecce
Toro
Lo Zimbabwe all'orizzonte: Coco vuole essere centrale, non solo di ruolo
Giovanili
Vivaio granata: Martina, il baby bomber con la media di un gol ogni 90'
Columnist
Sullo stadio ha vinto Urbano Cairo
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti