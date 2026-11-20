90 secondi: "Vlasic e rebus, gli highlights di Abate. E alle ATP Finals..."

La sfida di domani sera alle 20.45 allo stadio Maradona non sarà una partita come le altre per due grandi protagonisti del mercato estivo 2025, pronti a incrociarsi da avversari in una notte speciale. Da una parte Giovanni Simeone, approdato a Torino per circa 7 milioni di euro dopo aver vinto due scudetti all'ombra del Vesuvio; dall'altra Vanja Milinkovic-Savic, ceduto dal club granata al Napoli per oltre 21 milioni tra prestito oneroso e riscatto obbligatorio. Con la probabile partenza dalla panchina di Nikola Vlasic, reduce dal fastidio muscolare rimediato in nazionale, il Cholito si prepara a guidare l'attacco del Torino indossando anche la fascia di capitano.

Simeone capitano nel "suo" Maradona: sfida a Milinkovic-Savic per il gol dell'ex

L'attaccante argentino ha già dimostrato di avere un feeling speciale con la legge dell'ex: in carriera ha infatti realizzato 8 gol e fornito 2 assist contro le squadre in cui ha militato (3 reti al Genoa, 2 a Fiorentina e Verona, oltre al sigillo decisivo rifilato proprio agli azzurri lo scorso anno al Grande Torino). Dopo un primo ritorno incolore a Fuorigrotta lo scorso marzo, Simeone vuole rompere il digiuno realizzativo che dura dalla doppietta di Parma di un mese fa, trascinando il reparto offensivo al fianco di Ché Adams. Mentre in casa granata c'è anche un altro grande ex azzurro come Duván Zapata, sempre alle prese con la gestione della propria condizione fisica.

Cuore diviso e fame di punti: la notte speciale di Vanja Milinkovic-Savic, Marianucci e Lucca

Il filo che lega le due sponde coinvolge però anche altri protagonisti in campo. A sbarrare la strada a Simeone non ci sarà l'infortunato Alessandro Buongiorno, ma proprio Milinkovic-Savic — promosso titolare tra i pali dopo la frattura alla quinta vertebra subita ieri in allenamento da Alex Meret — e con ogni probabilità Luca Marianucci. Il giovane difensore, dopo la parentesi al Toro lo scorso anno, si candida infatti a una maglia nel pacchetto arretrato proprio per contenere la vivacità del Cholito nei duelli corpo a corpo. Il portiere serbo ha intanto già scaldato l'atmosfera della vigilia con parole piene d'affetto verso il suo passato - "Resterà sempre una sfida speciale per me, a Torino sono stato a meraviglia e mi sento regolarmente con tanti ex compagni" ha dichiarato l'ex Toro - chiarendo però che al fischio d'inizio prevarrà soltanto la fame di vittoria per rilanciare un Napoli in piena crisi di risultati. A completare il mosaico degli ex di turno c'è infine Lorenzo Lucca (cresciuto nelle giovanili granata), che nei giorni scorsi ha fatto una visita notturna ai Quartieri Spagnoli posando davanti al celebre murales di Diego Armando Maradona.