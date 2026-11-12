Ilkhan, ultima sfida contro la Repubblica Ceca per sognare gli Europei

Francesco Di Vico
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IL PROGRAMMA DELLA SOSTA

Alla Turchia Under 21 aspetteranno due match di playoff per la qualificazione agli Europei 2027 in Serbia e Albania. L'avversario è la Repubblica Ceca pari categoria. Il calendario prevede un'andata a Rize in Turchia prevista venerdì 13 novembre alle ore 17:00 italiane. Successivamente martedì 17 novembre è previsto il ritorno a Hradec Králové, in Repubblica Ceca, al medesimo orario. Vediamo allora cosa aspetterà Ilkhan e i suoi compagni.

Frosinone Calcio v Torino FC - Serie A 2026/27

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