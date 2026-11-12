1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Macedonia e Svizzera: 180 minuti di fuoco

Ci sono ancora 180 minuti per cambiare il finale e la Scozia non ha intenzione di considerarli una semplice formalità. La fase a gironi di Nations League entra nel suo momento decisivo e, nonostante una classifica che lascia poco spazio ai calcoli, il secondo posto occupato dalla Slovenia dista solo 3 punti e resta un obiettivo da inseguire. Gli scozzesi sono chiamati a sfruttare fino in fondo le ultime due occasioni, prima in casa contro la Macedonia del Nord (0 punti) domani alle 20:45. E poi alla stessa ora lunedì, nella delicata trasferta in Svizzera (prima in classifica a quota 12). Due partite che valgono molto più di sei punti: in palio c'è la possibilità di restare agganciati alla corsa per gli spareggi promozione. E per il Torino c'è un motivo in più per seguire da vicino gli sviluppi: tra i convocati ci sono Nathan Patterson e Ché Adams, due granata con obiettivi personali da inseguire.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4