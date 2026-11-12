La sosta dell’Under 21: il programma, gli obiettivi dei granata e degli azzurrini

Francesco Di Vico
90 secondi

90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite

IL PROGRAMMA DELLA SOSTA

Con la qualificazione agli Europei 2027 in Serbia e Albania già conquistata gli azzurrini hanno già fatto il loro e saranno alle prese con due partite amichevoli. La prima partita che dovrà affrontare l’Under 21 di Baldini sarà in trasferta, venerdì 13 alle 18:30 a Laval in Francia. Dopodiché gli azzurrini torneranno in patria per giocare, lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno, contro il Belgio alle 18.15.

Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti