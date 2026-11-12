90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

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IL PROGRAMMA DELLA SOSTA

Con la qualificazione agli Europei 2027 in Serbia e Albania già conquistata gli azzurrini hanno già fatto il loro e saranno alle prese con due partite amichevoli. La prima partita che dovrà affrontare l’Under 21 di Baldini sarà in trasferta, venerdì 13 alle 18:30 a Laval in Francia. Dopodiché gli azzurrini torneranno in patria per giocare, lunedì 16 all’Armando Picchi di Livorno, contro il Belgio alle 18.15.

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