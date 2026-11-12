90 secondi: "E adesso quali sono le reali prospettive per la Cittadella granata?"

Su Instagram, Piero Chiambretti torna a punzecchiare Urbano Cairo. Il conduttore e tifoso granata ha pubblicato su Instagram una nuova immagine ironica dedicata al presidente del Torino, scegliendo questa volta Alieu Njie come protagonista. Nella foto compare l’attaccante svedese, passato alla Fiorentina in estate in prestito con obbligo di acquisto, accompagnato dalla frase: "Non serve al gioco di Abate". La firma, in modo satirico, è attribuita proprio a Cairo.

La battuta richiama le valutazioni tecniche che avrebbero accompagnato la cessione e ironizza sulla presunta incompatibilità di Njie con le idee del nuovo allenatore. La provocazione trova spunto dal rendimento del giovane attaccante in maglia viola: gol, assist e prestazioni positive, con l’ultima rete arrivata contro la Juventus. Numeri che rendono il post ancora più pungente e riportano nel mirino le strategie di mercato del Torino. Chiambretti, ancora una volta, sceglie l’ironia per mandare un messaggio al presidente granata.