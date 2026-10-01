"Avevamo un ritmo da Europa, mi sentivo nel posto giusto in una piazza che abbraccia i miei valori. Io sono uno da Toro'". L'edizione odierna de la Stampa propone un'ampia ed esclusiva intervista a Roberto D'Aversa, l'ex tecnico che analizza i suoi quattro mesi trascorsi sulla panchina granata prima del cambio di guida tecnica affidata ad Ignazio Abate. L'allenatore ripercorre con un pizzico di amarezza ma profonda gratitudine la sua parentesi torinese: "D'Aversa ammette di aver creduto fino all'ultimo nella conferma in Serie A grazie a una marcia importante e al grande feeling costruito con l'ambiente. Pur ringraziando il presidente Cairo per l'opportunità, non nasconde una punta di rammarico nei confronti del ds Petrachi per la mancanza di chiarezza al momento della separazione, rivendicando il coraggio mostrato nel risollevare il gruppo dopo il naufragio di Genova". L'ex allenatore granata si sofferma poi sui leader che hanno trascinato la squadra e sul valore della rosa attuale: "Nel suo percorso sono stati fondamentali senatori come Vlasic, Simeone, Ismajli e Zapata, oltre alla gestione del giovane Njie, poi ceduto in estate. Secondo D'Aversa la squadra ha grandi margini di miglioramento, si è rinforzata in ruoli chiave sul mercato e ha tutte le carte in regola per piazzarsi nella parte sinistra della classifica, lontano dalle ansie della zona salvezza". Infine, un passaggio è dedicato al momento di pausa del campionato e all'episodio arbitrale che ha condizionato l'ultimo turno: "Il tecnico difende l'operato di Abate e invita alla pazienza per un gruppo rinnovato, ricordando come a Bologna il rigore su Oristanio fosse solare e avrebbe regalato tre punti meritati. Un Toro che per storia e valori non può limitarsi a sopravvivere ma deve tornare ad ambire a traguardi più prestigiosi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de Corriere Torino.