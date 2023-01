Le probabili formazioni di Fiorentina-Torino: Buongiorno al centro

Il Torino sfiderà la Fiorentina allo stadio Franchi di Firenze nella giornata di domani, alle ore 20:45. I granata arrivano con una situazione di emergenza a livello di uomini, con diversi giocatori indisponibili, come Lukic, Lazaro, Aina, Pellegri e Schuurs. Juric avrà delle scelte obbligate per quanto riguarda la formazione titolare, nel suo 3-4-2-1.

Buongiorno centrale

In porta non dovrebbero esserci dubbi per Milinkovic-Savic, mentre in difesa dovrebbero esserci alcuni cambiamenti. Al centro non c'è Schuurs, quindi Buongiorno sembra il candidato principale per quel ruolo. Zima si candida, ma al momento l'ex Primavera è avvantaggiato. Lo stesso Zima dovrebbe prendersi però il ruolo di braccetto di destra, con Rodriguez che andrebbe necessariamente a sinistra.