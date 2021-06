Le vacanze del Torino: Mykonos la meta preferita, Lyanco si allena in Brasile

I giocatori del Torino che non sono impegnati con le rispettive Nazionali sono ancora immersi nelle loro vacanze, che tuttavia stanno entrando nella parte conclusiva: il 6 luglio ci sarà il ritrovo al Filadelfia per iniziare la nuova stagione. Mykonos, Dubai o Spagna, con gli amici più stretti o con la famiglia: per i granata è ancora tempo di ricaricare le pile. Come in ogni fine settimana, vediamo con una carrellata di scatti social come i giocatori del Torino stanno vivendo questi giorni lontano dal campo.