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Rolando Mandragora

"Certi giri fanno giri immensi e poi ritornano" cantava Antonello Venditti nel 1991. Una frase che ben si identifica con il rapporto che si è venuto a creare tra Rolando Mandragora e il Torino. Il centrocampista l'ambiente granata lo conosce bene, ha già vissuto sulla propria pelle l'esperienza con la casacca del Toro. La prima volta risale a gennaio 2021 e l'impatto era stato ottimo già all'epoca, tanto da imporsi praticamente subito all'apice delle gerarchie del centrocampo. Poi l'addio in direzione Fiorentina, eppure non è mai mancato l'affetto del giocatore nei confronti del suo club. Nell'ultima estate si è consumato il ritorno e anche questa volta l'atterraggio nel mondo granata ha dato ottimi risultati. E non è un caso se ora si parla di un Torino con un Mandragora e di un Torino senza un Mandragora.

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