Dopo qualche partita trascorsa nell’oblio della panchina, Luca Marianucci è rientrato nelle rotazioni di Roberto D’Aversa. “Finalmente! Ci tenevo tanto a tornare in campo”, ha scritto sul suo profilo Instagram, dopo i 22 minuti racimolati contro la Cremonese, successivi ai 23 del weekend precedente con il Verona. Prima di queste due gare, Roberto D’Aversa gli aveva concesso appena un minuto contro il Parma. Decisamente troppo poco per il difensore livornese che, una volta arrivato a Torino dal Napoli, aveva giocato le prime quattro partite tutte da titolare. L’ultima, Torino-Bologna dello scorso 15 febbraio. La gara successiva sarebbe stata quella che concludeva l’esperienza di Baroni al Torino. Poi sarebbe arrivato D’Aversa, con cui, nonostante il trascorso comune all’Empoli, è finito dietro nelle gerarchie.

Giuffredi: "Marianucci tra i più promettenti nel suo ruolo"

Al tecnico granata, probabilmente, serviva la maggiore esperienza che gli garantiva il terzetto Coco-Ismajli-Ebosse. “Ha giocato le prime col Torino da titolare, nelle ultime è subentrato. C’è stato un momento di 4/5 gare in cui non ha giocato, cosa strana per me, peraltro. Con l’allenatore che l’ha lanciato e che l’ha reso un giocatore di Serie A”, ha detto Mario Giuffredi, colui che cura gli interessi di Marianucci, a margine dell’evento ‘Inside The Sport 2025’, in cui tra l’altro sono stati premiati sia il capitano del Torino Duvan Zapata sia il ds Gianluca Petrachi. Molto probabilmente, con la salvezza acquisita, D’Aversa gli concederà maggiore spazio. Poi, al termine della stagione, il difensore – arrivato in prestito secco – tornerà al Napoli. Giuffredi, per il suo assistito, prospetta una carriera ad alto livello: “Non mi faccio condizionare da qualche gara in cui non ha giocato: è uno dei giovani più promettenti nel suo ruolo per la Nazionale”.