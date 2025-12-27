Marocco, col Mali finisce 1-1: ancora panchina per Masina

Termina 1-1 la seconda gara del Marocco in Coppa d'Africa. La squadra ospitante del torneo, viene fermata dal Mali. I padroni di casa avevano trovato il vantaggio allo scadere della prima frazione di gioco grazie alla rete, la seconda consecutiva, di Brahim Diaz su rigore. Nella ripresa, sempre su rigore, è arrivato il pareggio di Sinayoko al 64'. Battuta d'arresto per i Leoni dell'Atlante, che dovranno giocarsi il tutto per tutto nell'ultima gara del girone A. Al momento i marocchini sono comunque primi in classifica, con 4 punti. Nessun minuto ancora per Masina: il granata ha osservato la gara dalla panchina.