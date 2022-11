Nazionali, prima convocazione con la Lituania per Gineitis

Il centrocampista del Torino Gvidas Gineitis è stato convocato dalla Nazionale maggiore della Lituania. La selezione lituana prenderà parte alla Coppa del Baltico assieme a Lettonia, Estonia ed Islanda. Sarà proprio quest'ultima la squadra che affronteranno Gineitis e i suoi compagni mercoledì 16 novembre in semifinale. Le vincenti di queste due partite giocheranno poi la finale del torneo sabato 19. Per il centrocampista granata classe 2004 si tratta della prima chiamata in Nazionale maggiore, una convocazione che arriva dopo la doppietta realizzata contro il Lecce nello scorso weekend.