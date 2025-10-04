tor toro Ngonge pre Lazio-Torino: “Siamo convinti delle nostre qualità”

toro

Ngonge pre Lazio-Torino: “Siamo convinti delle nostre qualità”

Ngonge pre Lazio-Torino: “Siamo convinti delle nostre qualità” - immagine 1
Le dichiarazioni del giocatore dei piemontesi
Piero Coletta

Nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Ngonge ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.

Che aria si respira?"Purtroppo la mia rete non è bastata contro il Parma. L'aria nello spogliatoio è buona, siamo convinti delle nostre qualità".

La presenza di Cairo al Filadelfia vi responsabilizza?"Sappiamo quello che dobbiamo fare. Sentiamo vicina la società, non cambia tanto".

Quale può essere la chiave per svoltare la stagione?"Rimanere positivi, convinti di quello che sappiamo fare e andare a dimostrarlo".

Leggi anche
Lotito pre Lazio-Torino: “Il blocco del mercato ci ha danneggiato”
Vagnati pre Lazio-Torino: “Amaro in bocca per Parma. Valuteremo tutto”

© RIPRODUZIONE RISERVATA