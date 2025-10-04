Nei minuti precedenti alla sfida tra Lazio e Torino, seconda gara della sesta giornata della Serie A, Ngonge ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN. Di seguito le parole.
toro
Ngonge pre Lazio-Torino: “Siamo convinti delle nostre qualità”
Le dichiarazioni del giocatore dei piemontesi
Che aria si respira?"Purtroppo la mia rete non è bastata contro il Parma. L'aria nello spogliatoio è buona, siamo convinti delle nostre qualità".
La presenza di Cairo al Filadelfia vi responsabilizza?"Sappiamo quello che dobbiamo fare. Sentiamo vicina la società, non cambia tanto".
Quale può essere la chiave per svoltare la stagione?"Rimanere positivi, convinti di quello che sappiamo fare e andare a dimostrarlo".
