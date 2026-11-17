1 di 4 Prossima scheda 1 di 4

Oristanio

BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Gaetano Oristanio of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

"Scusi, chi ha fatto palo?". Era l'anno 1976, al cinema usciva "Il secondo tragico Fantozzi", film entrato nella storia cinematografica italiana e mai così vicino agli italiani. Una delle scene più memorabili della trasposizione dei romanzi di Paolo Villaggio è la fatidica domanda che il ragioniere rivolge ad un assiduo tifoso dell'Italia impegnata contro l'Inghilterra per le qualificazione alla Coppa del Mondo. Il resto, come si usa dire, è storia. Cinquant'anni dopo non si è ancora capito chi prese il palo, però in un caldo 1° settembre 2026 un giocatore del Torino si involava verso l'area di rigore del Monza in un turno di Coppa Italia dopo un solo giro di orologio: palo. Si trattava di Gaetano Oristanio. Ecco, il legno quella sera l'ha colpito lui e il pugno non è stato il ragioniere a riceverlo, ma il giocatore stesso.

1 di 4 Prossima scheda 1 di 4