Quel palo con il Monza grida vendetta, ma oltre a Bologna la luce non si è vista: Oristanio ha balbettato in questo avvio di stagione
90 secondi: "Petrachi strizza l'occhio a Camarda? E su Vlasic..."
Oristanio
"Scusi, chi ha fatto palo?". Era l'anno 1976, al cinema usciva "Il secondo tragico Fantozzi", film entrato nella storia cinematografica italiana e mai così vicino agli italiani. Una delle scene più memorabili della trasposizione dei romanzi di Paolo Villaggio è la fatidica domanda che il ragioniere rivolge ad un assiduo tifoso dell'Italia impegnata contro l'Inghilterra per le qualificazione alla Coppa del Mondo. Il resto, come si usa dire, è storia. Cinquant'anni dopo non si è ancora capito chi prese il palo, però in un caldo 1° settembre 2026 un giocatore del Torino si involava verso l'area di rigore del Monza in un turno di Coppa Italia dopo un solo giro di orologio: palo. Si trattava di Gaetano Oristanio. Ecco, il legno quella sera l'ha colpito lui e il pugno non è stato il ragioniere a riceverlo, ma il giocatore stesso.
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