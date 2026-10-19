Ecco i convocati da Ignazio Abate per la sfida contro il Parma: nel Torino non c'è Fortini

Piero Coletta
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I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)

Fortini non prenderà parte alla sfida contro il Parma. Il Torino ha comunicato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida contro i crociati nella serata del 19 ottobre alle ore 20.45. L'ex Fiorentina non era stato già convocato per il match contro l'Udinese. Nessuna sorpresa nelle restanti scelte da parte del tecnico.

Bologna FC v Torino FC - Serie A 2026/27
BOLOGNA, ITALY - SEPTEMBER 19: Niccolò Fortini of Torino FC in action during the Serie A match between Bologna FC and Torino FC at Stadio Renato Dall'Ara on September 19, 2026 in Bologna, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

I convocati per il match contro il Parma

Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.

Torino FC v Udinese Calcio - Serie A 2026/27

Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Rodriguez.

Centrocampisti: Bragança, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Mandragora, Oristanio.

Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.

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