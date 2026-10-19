Ecco i convocati da Ignazio Abate per la sfida contro il Parma: nel Torino non c'è Fortini
I precedenti di Parma-Torino (VIDEO)
Fortini non prenderà parte alla sfida contro il Parma. Il Torino ha comunicato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla sfida contro i crociati nella serata del 19 ottobre alle ore 20.45. L'ex Fiorentina non era stato già convocato per il match contro l'Udinese. Nessuna sorpresa nelle restanti scelte da parte del tecnico.
I convocati per il match contro il Parma
Portieri: Mascardi, Perri, Siviero.
Difensori: Belghali, Biraghi, Coco, Cömert, Comuzzo, Ismajli, Patterson, Rodriguez.
Centrocampisti: Bragança, Cacciamani, Casadei, Fitz-Jim, Gineitis, Mandragora, Oristanio.
Attaccanti: Aboukhlal, Adams, Kulenovic, Pellegri, Simeone, Vlasic, Zapata.
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