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Cosa succedeva nel 2015?

Matteo Renzi era Premier, Sergio Matterella veniva eletto Presidente della Repubblica, l'EXPO colorava Rho Fiera e Marc Marquez impediva a Valentino Rossi di vincere il 10° Mondiale di Moto GP. Era il 2015, sulla panchina del Torino c'era Gian Piero Ventura e la Maratona, addobbata con striscioni, bandiere e sciarpe, spingeva i granata alla quarta vittoria di fila in campionato. Una statistica che Ignazio Abate ha tutta la volontà di aggiornare martedì contro il Como. E per tornare indietro, le date alle quali fare riferimento sono due...

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