Quand'è stata l'ultima volta in cui il Torino ha vinto 4 partite di fila? Ci sono due date alle quali fare riferimento
Un grande Gianluca Petrachi (VIDEO)
Cosa succedeva nel 2015?
Matteo Renzi era Premier, Sergio Matterella veniva eletto Presidente della Repubblica, l'EXPO colorava Rho Fiera e Marc Marquez impediva a Valentino Rossi di vincere il 10° Mondiale di Moto GP. Era il 2015, sulla panchina del Torino c'era Gian Piero Ventura e la Maratona, addobbata con striscioni, bandiere e sciarpe, spingeva i granata alla quarta vittoria di fila in campionato. Una statistica che Ignazio Abate ha tutta la volontà di aggiornare martedì contro il Como. E per tornare indietro, le date alle quali fare riferimento sono due...
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