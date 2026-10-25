Sorprese ed emozioni anche in questa domenica di Serie A: al via le ultime gare dell'8° giornata. In scena subito nel lunch-match la sfida di San Siro tra Inter e Fiorentina. Subito con grandi emozioni, per una gara sbloccata da Jimenez al 65' e rimasta invariata a livello di risultato fino al 90'. Quindi la rete di Thuram al 91' e il rigore, all'ultimo secondo, trasformato da Zielinski al 97'. Clamoroso finale della formazione di Chivu che beffa quella di Vanoli e, come spesso accaduto, ribalta la situazione di svantaggio. Fiorentina che non migliora la sua situazione restando ferma a 4 punti, mentre l'Inter fa un importante salto in avanti e raggiunge la Lazio sulla vetta della classifica a 22 punti.