Le pagelle dei migliori cinque al derby della Mole
Under 18, Torino-Juventus 1-1: il film della partita
LA TOP 5
Il Torino pareggia a dieci minuti dalla fine il derby della Mole contro la Juventus. Meritato il risultato per i granata, che sono meno incisivi in attacco nel primo tempo ma vengono trafitti solo su rigore, quasi parato da Salaroglio, ma poi si lanciano con fervore nella ripresa. Alla fine, quando il pari sembrava stregato, la squadra di Leardi insiste e nel farlo riesce nell'intento. Il gol di Boulifi, appena entrato, regala al Toro nuova speranza dopo un inizio difficile di stagione. Da qui si costruisce per il futuro. Di seguito la top 5 della gara.
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