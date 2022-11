Roma-Torino, i precedenti: l’ultima vittoria granata all’Olimpico risale al 2020

Domenica 13 novembre alle 15 il Torino sarà di scena in trasferta sul campo della Roma per l'ultima giornata di campionato prima della sosta per il Mondiale in Qatar. Si tratterà dell'ottantesimo confronto tra giallorossi e granata nella Capitale, e i precedenti sorridono decisamente ai padroni di casa: su 79 incontri disputati, infatti, sono ben 51 le vittorie della Roma, a fronte di 13 pareggi e 15 successi del Toro.