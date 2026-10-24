Era il 29 agosto quando arrivò il comunicato ufficiale e Marcus Pedersen divenne un nuovo giocatore dell'Olympiacos. Sul momento sembrava un'operazione economicamente conveniente ma calcisticamente sbagliata. A pochi giorni dalla chiusura del mercato con altre operazioni da chiudere e un Fortini già preso dover tornare alla ricerca di altri esterni sembrava una follia. Ed è qui che arriva l'intuizione di Petrachi dal Verona retrocesso arriva Rafik Belghali in prestito con obbligo di riscatto.

Che Bel-ghali! L'impatto dell'algerino in granata

La masterclass di Petrachi

Belghali ha avuto un impatto clamoroso in granata. L'algerino ha già registrato 1 gol e 3 assist ma tutti con un peso specifico importante. Il primo assist è valso i primi 3 punti granata ed è stato contro la Fiorentina, per Chè Adams. Poi la pausa, l'infortunio di Fortini e le occasioni da titolare. Dopo una prova opaca con l'Udinese, Belghali torna decisivo: assist sul gol vittoria di Simeone contro il Parma e il gol da numero 10 contro il Monza. L'ex Verona in questo momento ha messo lo zampino su 9 punti del Toro e difficilmente Abate potrà farne a meno anche dopo il ritorno di Fortini.Proprio per le nostre premesse gran parte del merito va dato Petrachi. Il direttore sportivo granata ha rischiato e per adesso sta avendo ragione. Solo nelle prime sei presenze Belghali ha, come numeri, quasi raggiunto Pedersen, il danese vanta, infatti, 1 gol e 4 assist nelle due stagioni al Toro, solo un assist in più dell'algerino. Anche economicamente si tratta di una grande operazione di Petrachi. Pedersen viene, infatti, ceduto a titolo definitivo riuscendo non solo a racimolare soldi per un mercato a saldo zero ma anche a mettere a segno una plusvalenza dopo due stagioni non esaltanti dell'esterno ex Sassuolo. Al contrario, invece, Belghali, è stato acquistato al prezzo giusto con la formula giusta, che permette di dilazionare il pagamento. Anche grazie a questo colpo il Toro ha potuto raggiungere Mandragora.