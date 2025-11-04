Non è più Dragan Stojković il commissario tecnico della Serbia: dal 30 ottobre il suo posto è stato preso da Veljko Paunović, classe 1977 ed ex centrocampista dell’Atlético Madrid. Il nuovo ct ha annunciato la sua prima lista di convocati in vista delle partite contro Inghilterra e Lettonia, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Paunović, così come il suo predecessore, si affiderà a Ivan Ilić in mezzo al campo, che nelle ultime partite ha guadagnato terreno e minuti al fianco dell'ex Toro Saša Lukić. La Serbia affronterà l’Inghilterra il 13 novembre a Londra e, tre giorni dopo, la Lettonia a Leskovac: saranno le ultime due sfide del Gruppo K di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. La nazionale balcanica occupa attualmente il terzo posto con 10 punti, otto in meno dell’Inghilterra — già qualificata — e uno in meno dell’Albania seconda. Ilic e compagni dovranno quindi dare il massimo per mantenere vive le speranze di partecipare ai Mondiali. Di seguito, l’elenco dei convocati.
nazionali
Serbia, i convocati di Paunovic: c’è Ilic
I convocati della Serbia—
Portieri: Predrag Rajković (Al Ittihad), Đorđe Petrović (Bournemouth), Veljko Ilić (Viđev Lođ)
Difensori: Nikola Milenković (Nottingham Forest), Strahinja Pavlović (Milan), Miloš Veljković (Stella Rossa Belgrado), Veljko Milosavljević (Bournemouth), Ognjen Mimović (Pafos), Strahinja Eraković (Zenit), Mihailo Ristic (Celta), Aleksa Terzić (Salisburgo)
Centrocampisti: Saša Lukić (Fulham), Ivan Ilic (Torino), Marko Grujić (AEK Atene), Nemanja Gudelj (Siviglia), Aleksandar Stanković (Club Brugge), Vanja Dragojevic (Partizan) Andrija Živković (PAOK), Lazar Ranđelović (Vojvodina), Filip Kostić (Juventus), Luka Ilic (Ovijedo), Lazar Samardžić (Atalanta)
Attaccanti: Dušan Vlahović (Juventus), Luka Jović (AEK Atene), Petar Ratkov (Salisburgo), Aleksandar Katai (Stella Rossa Belgrado), Nemanja Radonjić (Stella Rossa Belgrado)
