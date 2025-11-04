Serbia, i convocati di Paunovic: c’è Ilic

Non è più Dragan Stojković il commissario tecnico della Serbia: dal 30 ottobre il suo posto è stato preso da Veljko Paunović, classe 1977 ed ex centrocampista dell’Atlético Madrid. Il nuovo ct ha annunciato la sua prima lista di convocati in vista delle partite contro Inghilterra e Lettonia, valide per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Paunović, così come il suo predecessore, si affiderà a Ivan Ilić in mezzo al campo, che nelle ultime partite ha guadagnato terreno e minuti al fianco dell'ex Toro Saša Lukić. La Serbia affronterà l’Inghilterra il 13 novembre a Londra e, tre giorni dopo, la Lettonia a Leskovac: saranno le ultime due sfide del Gruppo K di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026. La nazionale balcanica occupa attualmente il terzo posto con 10 punti, otto in meno dell’Inghilterra — già qualificata — e uno in meno dell’Albania seconda. Ilic e compagni dovranno quindi dare il massimo per mantenere vive le speranze di partecipare ai Mondiali. Di seguito, l’elenco dei convocati.