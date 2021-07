Il calendario del Torino: esordio vs Atalanta, derby il 3/10 e il 20/02

Con il sorteggio del calendario è nata ufficialmente la Serie A 2021/2022. Il Torino inizierà la stagione in casa allo stadio Olimpico Grande Torino con l'Atalanta il weekend del 21-22 agosto e la concluderà sempre in casa al Grande Torino con la Roma il weekend del 21-22 maggio 2022. Questa edizione della Serie A sarà caratterizzata da una novità assoluta: l'assemblea di Lega, riunitasi nei giorni scorsi, ha stabilito che il calendario sarà asimmetrico (sul modello della Premier League), con le giornate del girone d'andata che non corrisponderanno dunque a quelle del ritorno. Le date del derby con la Juventus però sono entrambe alla settima giornata: l'andata il weekend del 2-3 ottobre (Olimpico Grande Torino) e il ritorno il 19-20 febbraio (Allianz Stadium). Sfogliando il fotoracconto sono visibili tutte le 38 giornate della nuova stagione di Serie A 2021/2022.