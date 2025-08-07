Simeone, i tifosi del Napoli sui social: “Grazie per aver lottato con noi”

Toro News
Le reazioni dei tifosi partenopei all'addio di Giovanni Simeone per approdare al Torino di Marco Baroni
Eugenio Gammarino

Dopo l'addio di Simeone al Napoli per approdare al Torino di Marco Baroni, sono arrivate di conseguenza anche le prime reazioni sui social dei tifosi delle due squadre. I sostenitori del club azzurro hanno per lo più salutato con grande affetto il loro ex attaccante che negli ultimi tre anni ha indossato la loro divisa e vinto due scudetti. Sono tanti infatti i commenti sui social che il pubblico partenopeo ha scelto di dedicare a Simeone subito dopo il suo passaggio in granata.

Dai gol scudetto alla grinta in campo: i tifosi del Napoli ringraziano Simeone

Sono tanti i commenti e i post che in queste ore i tifosi del Napoli stanno dedicando a Simeone. La maggior parte dei sostenitori del club di Aurelio De Laurentiis ricordano l'ex Verona e Fiorentina per la grande voglia e la grinta che metteva in ogni match. C'è poi anche chi ringrazia in prima persona lo stesso Cholito per i gol scudetto contro Milan e Roma, fondamentali per la vittoria del terzo campionato per gli azzurri. Inoltre, ci sono anche tanti commenti positivi per lo spirito del centravanti argentino quando scendeva in campo e del bel rapporto instaurato col pubblico napoletano. Ora anche i tifosi del Toro si augurano che l'attaccante possa regalare delle emozioni in campo e dei momenti memorabili come quelli che ha saputo regalare al Napoli, contribuendo a una qualificazione europea.

