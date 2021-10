Sondaggio – Chi fareste giocare contro il Genoa tra Zaza, Sanabria e Belotti?

A qualche giorno da Torino-Genoa vi chiediamo: chi fareste giocare contro i liguri in attacco?

Il campionato continua, la concorrenza in attacco aumenta (LEGGI QUI) e Ivan Juric si ritrova a dover scegliere chi schierare come punta dal 1' di gioco contro il Genoa, partita in programma venerdì 22 ottobre alle ore 18:30 allo stadio Olimpico Grande Torino. L'unico che finora ha collezionato zero minuti stagionali è Simone Zaza. Il giocatore è tornato arruolabile solo domenica dopo due mesi di stop: fuori esattamente dal 14 agosto per una distorsione al legamento collaterale del ginocchio. Insieme all'attaccante lucano è tornato anche Andrea Belotti. Il capitano granata, nell'ultima partita giocata dal Torino al Diego Armando Maradona, ha fatto ritorno sul terreno da gioco disputando poco più di 20 minuti e convincendo già Ivan Juric (LEGGI QUI). Infine c'è Antonio Sanabria, colui che in questo inizio di campionato è sempre stato presente nel reparto offensivo (vista la lunga indisponibilità di Belotti e Zaza). Ultimamente, però, le prestazioni dell'attaccante paraguaiano sono andate scemando, magari causa stanchezza per i diversi impegni anche con la sua nazionale.