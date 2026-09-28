Ventiquattro anni, tante tappe alle spalle e una nuova avventura appena cominciata. Gaetano Oristanio festeggia oggi il suo compleanno da giocatore del Torino, con la maglia numero 11 sulle spalle e un’altra pagina importante della sua carriera. È un percorso iniziato a Vallo della Lucania, in Campania, dove il classe 2002 muove i primi passi nelle academy della sua regione prima di entrare nel vivaio dell’Inter e conquistare due campionati Primavera.

Il salto nel calcio dei grandi arriva in Olanda, al Volendam. Qui, Oristanio trova subito spazio, debutta tra i professionisti, contribuisce alla promozione in Eredivisie e nella stagione successiva si misura anche con la massima serie. Dopo 62 presenze e 8 gol fa ritorno in Italia, dove lo aspettano Cagliari e Serie A. Con i rossoblù colleziona 27 presenze e 2 reti, poi il passaggio definitivo al Venezia per 5 milioni di euro. In Laguna arriva una stagione da 37 partite, 3 gol e 3 assist, quindi la chiamata del Parma di Cuesta. L’esperienza in Emilia è più complicata, ma il suo percorso non si ferma. Nell’estate 2026 arriva infatti il Torino, che sceglie di puntare sulle sue qualità.

Oggi Oristanio spegne 24 candeline proprio all’inizio della sua storia in granata. Il viaggio continua all’ombra della Mole. Buon compleanno, Gaetano, da tutta la redazione di Toro News!