Torino, al via la campagna abbonamenti: info e prezzi. Una sorpresa a chi rinnova

Per sottoscrivere l'abbonamento alle partite casalinghe del Torino sarà necessario essere in primo luogo in possesso di una Fidelity Card Cuore Granata in corso di validità. Le modalità di vendita avverranno poi secondo tre canali. I tifosi potranno infatti recarsi in presenza presso i punti vendita Vivaticket abilitati oppure presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino (aperta dal lunedì al sabato dalle 10 alle 18 con orario continuità). L'acquisto potrà anche essere fatto online (sul sito https://torinofc.vivaticket.it/index.php) . Presso la biglietteria dello Stadio Olimpico Grande Torino il pagamento sarà consentito tramite contanti, bancomat, e le principali carte di credito e non verrà applicata alcuna commissione di servizio. La vendita online e nei i punti vendita di Vivaticket sarà soggetta a commissione.

Torino, campagna abbonamenti 2025/2026: i prezzi

Di seguito i prezzi della campagna abbonamenti 2025-2026. La scelta del club granata è stata bloccare i prezzi della stagione precedente per i vecchi abbonati nella maggior parte dei settori e applicare tariffe agevolate per grandi fasce di tifosi, con sconti per Donne e Under 18 nati dopo il 01/01/2007. Sono previsti infine tariffe dedicate agli studenti universitari di qualsiasi ateneo che possono acquistare il pacchetto speciale a soli 99 euro direttamente online oppure recandosi presso la Biglietteria dello Stadio in piazzale Grande Torino. Inoltre, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione, anche per la campagna abbonamenti 2025/26 ci sarà il pacchetto Primavera, che comprende 14 partite ad un prezzo che vuole rappresentare la porta di accesso al mondo granata per i giovani e giovanissimi. A partire da questa stagione sarà possibile anche effettuare un abbonamento a 14 partite nei Distinti Family: Adulto accompagnatore a 150 euro e Under 16 a 50 euro. In questi abbonamenti speciali non saranno inclusi i big match. Per gli acquirenti sarà sempre possibile acquistare a parte il biglietto per i 5 match non inclusi (Inter, Juventus, Milan, Napoli e Roma) a condizioni agevolate.