Torino, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2023/2024: info e prezzi

Torino, campagna abbonamenti 2023/2024: i prezzi

Di seguito i prezzi della campagna abbonamenti 2023-2024. La scelta del club granata è stata bloccare i prezzi della stagione precedente per la maggior parte dei settori e applicare tariffe agevolate per grandi fasce di tifosi, con sconti per Donne e Under 18 (nuova categoria unica rispetto allo scorso anno, in cui erano previste tariffe per Under 16 e Under 10) nati dopo il 01/01/2005. Una sezione della Curva Primavera è stata inoltre riservata agli studenti universitari, che potranno acquistare l’abbonamento stagionale al prezzo di 99 euro (disponibilità limitata): potrà essere sottoscritta solo presso la Biglietteria Nord dello stadio presentando oltre ai documenti una certificazione che attesi l'iscrizione all'Università. Sono previsti infine tariffe dedicate alle persone diversamente abili con invalidità al 100% e ai loro accompagnatori (ove necessario), per cui è stata prevista la possibilità di abbonarsi per l'intera stagione nel settore Distinti granata di 1° livello ad un prezzo particolare, equiparato al prezzo degli abbonamenti di Curva Primavera.