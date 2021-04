Torino, anche quest’anno niente squadra a Superga il 4 maggio: il punto

Le regole della pandemia impongono di evitare assembramenti nonostante la zona gialla. Previsto un omaggio della società

Come nel 2020, anche in questo 2021 si profila un 4 maggio da vivere “a distanza”. Il Torino, infatti, non salirà a Superga per la tradizionale messa di suffragio all’interno della Basilica nel giorno in cui cade il 72° anniversario della scomparsa del Grande Torino. Ancora troppo critica la situazione pandemica, nonostante le riaperture e la zona gialla in cui è collocato il Piemonte. Resta inalterato il divieto di assembramenti, pertanto il Torino non potrà essere presente sul colle; salvo sorprese dell’ultimo momento, il capitano Andrea Belotti non reciterà il rito della lettura dei nomi degli Invincibili, proprio come successo un anno fa.