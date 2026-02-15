Torino-Bologna 1-2, Baroni: “Situazione ambientale non aiuta ma non è un alibi”

Le parole del tecnico del Torino

Piero Coletta 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 21:42)

Al termine di Torino-Bologna, gara terminata sul punteggio di 1-2, il tecnico dei granata Marco Baroni ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei broadcaster presenti allo stadio.

Le parole di Baroni a Sky Sport — Settima sconfitta in casa, peggiore difesa del campionato, una situazione ambientale certamente non facile. Probabilmente oggi si è toccato l’apice. Che percezione ha?“Abbiamo fatto una partita non all’altezza, inutile nascondere che la situazione ambientale non mette i giocatori nella migliore condizione, ma questo non deve rappresentare un alibi. C’è da trovare le soluzioni, solo questo. Ci siamo attardati per parlare con presidente e direttore”.

Confermata la fiducia nei suoi confronti?“Assolutamente”.

La squadra quando deve difendere fatica, quando deve proporre qualcosa lo fa fino a un certo punto. Squadra che sembra bene organizzata ma poi non riesce a tirare fuori la grinta da Toro. “Sono d’accordo, abbiamo una fragilità che ci fa subire dei gol di troppo. La cosa primaria è questa, stiamo lavorando per trovare delle soluzioni. Oggi la squadra a livello di atteggiamento non è stata all’altezza, lo sanno i giocatori e lo so io. C’è da fare di più, lo sappiamo e lo vogliamo fare. Nelle difficoltà le soluzioni sono quelle di abbassare la testa e di insistere ancora più forte”.

Manca la scintilla? Perché? Cosa manca? Qualità umane, atletiche, tecniche…?“A volte succede di uscire dalle partite. Una situazione che devo risolvere assolutamente, lo devo fare insieme a squadra e società. Le difficoltà ambientali non devono rappresentare un alibi anche se ci sono e coi giocatori ne parlo. Pretendo però un altro tipo di atteggiamento, perché dopo due partite positive serve poi fare anche la terza”.

Le parole di Baroni a Dazn — Avete iniziato bene, poi nel secondo tempo avete pareggiato e poi subito. Cosa non ha funzionato? "Gara non all'altezza, lo sappiamo. Ne abbiamo parlato, sappiamo che dobbiamo fare di più. Dobbiamo trovare una soluzione. La prestazione non è sufficiente per vincere la gara"

Nel primo tempo siete stati aggressivi in avanti.. "La gara dura novanta minuti, bisogna essere in grado di reagire. Questa cosa del subire il gol ci sta penalizzando"

Sull'aspetto mentale: la percezione è che abbiate un blocco. Non capiamo se è per tensione o altro. Dove sta il nodod? "Nella rifinitura manchiamo di serenità. Non deve essere un alibi. Dobbiamo giocare da squadra e quello che portiamo nel primo tempo dobbiamo farlo anche nel secondo".