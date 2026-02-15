Nel post partita di Torino-Bologna 1-2 l'attaccante Castro ha rilasciato delle dichiarazioni.
POSTPARTITA
Torino-Bologna 1-2, Castro: “Felice per il gol. Vi racconto l’esultanza”
Le parole del giocatore rossoblù
Settimo gol in campionato, hai festeggiato il rinnovo? "Sì, sì, sono contento. Ma io voglio fare il meglio per la mia squadra"
Cosa ti sei detto con De Silvestri?"Lui è come un papà per noi. A livello umano è difficile trovare gente così, loro ti portano a migliorare e a non mollare mai. L'esultanza con Cambiaghi? Abbiamo una cosa noi due, gli ho detto che in caso di gol avrei esultato così"
