Torino-Bologna 1-2, Italiano: “Tre punti fondamentali, ora serve continuità”

Nel post gara di Torino-Bologna, gara terminata sul risultato di 1-2, il tecnico dei felsinei Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei broadcaster e successivamente in conferenza stampa per analizzare la partita.

Le parole di Italiano a Sky — C’è lo zampino di Italiano nel gol di Castro?“Il centravanti negli ultimi 16 metri può incidere con una grande giocata come ha fatto lui. Non sempre si può arrivare da situazioni lavorate e costruite. Questa è una grandiosa intuizione sua. Grazie a questo gol vinciamo una partita importantissima dopo un periodo non bello; secondo me per superarlo dobbiamo aggiungere qualche altra prestazione importante, ma i tre punti sono fondamentali”.

Rowe?“Deve ancora inserirsi appieno nel campionato italiano, ma se dà continuità può diventare davvero importante. Bernardeschi, invece, si è fatto male alla spalla nel momento in cui stava iniziando a prendere la miglior forma. Anche lui, nel momento in cui ritroverà maggior brillantezza, sarà decisivo, per una squadra che gioca come noi gli esterni offensivi sono importanti”.

Per guarire definitivamente, cosa deve fare il Bologna?“In 45 giorni abbiamo smarrito la capacità di andare spesso in gol e di limitare l’avversario. In un mese e mezzo abbiamo un po’ abbandonato tutto questo. Ora servono 4-5 prestazioni di livello, comprese le partite in Europa che ora faremo. Ad aprile bisogna essere dentro questa competizione a cui teniamo tantissimo. Questi sono tre punti fondamentali, ma prima di poter dire di essere usciti dal momento di crisi serve ancora qualcos’altro”.

Come mai è accaduto questo? “Esistono stagioni che svoltano in maniera negativa. Abbiamo anche incontrato tante squadre in grande condizione; e ci sono state alcune situazioni negative con qualche errore di troppo tutte insieme, situazioni che di solito si concentrano nell’arco di un campionato e a noi invece è successo tutto nello stesso periodo. Ora dobbiamo ritrovarci, bisogna giocare con spensieratezza, possiamo esprimerci ancora meglio di quanto fatto stasera”.

Le parole di Italiano a Dazn — Tornati alla vittoria dopo quattro sconfitte. Si vede che siete un gruppo unito. "Vittoria importante, periodo non bello con prestazioni dove non meritavamo di perdere. Oggi aggiungiamo punti alla classifica, con due grandi giocate vinciamo una gara che poteva essere difficile. Abbiamo sempre lavorato, siamo stati premiati e il gruppo è molto unito".

Il Bologna non è in crisi, ma in crisi di risultati. Oggi vittoria meritata, la mossa Sohm vi ha dato una compattezza maggiore? "Io ho sempre detto ai ragazzi di continuare e di lavorare duramente. Lui è arrivato in silenzio, oggi ha fatto una grande gara. Su Rowe: appena metterà freddezza e lucidità ci cambierà le inerzie della gara. Abbiamo limitato il Torino, oggi serviva quello per uscire dal periodo. Oggi ci siamo rialzati".

Con questi tre punti si guardano classifica e calendario, si aprono orizzonti. È il momento di ribadire qualche conto aperto? "Abbiamo fatto il punto della situazione, sono 45 giorni dove abbiamo abbandonato quello che era il nostro cammino. Le prestazioni e l'entusiasmo non le abbiamo mai abbandonate, ora in Europa possiamo andare avanti e in campionato possiamo aggiungere i punti e fermare il problema casalingo al Dall'Ara. Da questa vittoria trarremo spunti e vantaggi".

Le parole di Italiano in conferenza stampa — Ha detto che c’è ancora qualcosa da sistemare. Pensa che non sia ancora il percorso giusto? “Avevamo vinto a Verona, a Maccabi, senza dare continuità. Bene oggi perché i ragazzi avevano capito l’importanza della partita. I due gol lo dimostrano: hanno messo del loro. Castro ci ha messo del suo per darci i tre punti. Dobbiamo aggiungere prestazioni come questa e fare risultati. Oggi la differenza è stata nella testa. L’importanza della partita era enorme e i gol hanno dimostrato quello per cui eravamo venuti qui”

Quando hai visto che la squadra dopo il gol subito non si è depressa “Abbiamo fatto girare palla con qualità e questo è la differenza e si è già visto nel riscaldamento. La mentalità messa in questa partita ci ha premiato. Dalla partita con l’Inter sono passati 45 giorni e abbiamo perso troppo terreno in campionato. Oggi l’orgoglio dei ragazzi è uscito fuori. Mi rende felice perché nei momenti difficili riusciamo ad attaccare la spina”

Sohm più avanzato le ha dato maggiori risposte? “Mi è piaciuto, il portiere ha fatto grandi parate. Le partite si preparano all’inizio ma soprattutto in corsa. Lui più avanti insieme a Castro ha dato maggiori possibilità di stazionare nella loro area. Sohm è uno che sa da lavorare da centrocampista, è intelligente. Anche Joao Mario mi è piaciuto soprattutto con la palla tra i piedi”

Castro ha fatto un gran gol “Anche nel primo tempo ha lavorato con la palla addosso. Ha fatto quello che deve fare un centravanti: ha tenuto tanti palloni e ha fatto il gol che ci ha fatto vincere. E’ questo quello che ci ha fatto vincere le partite”