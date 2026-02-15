Torino-Bologna 1-2, Sohm: “Oggi uno step importante per uscire dal periodo”

Le parole del giocatore rossoblù

Piero Coletta 15 febbraio 2026 (modifica il 15 febbraio 2026 | 21:07)

Nel post partita di Torino-Bologna, gara terminata sul risultato di 1-2, Sohm, centrocampista del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei broadcaster presenti allo stadio e successivamente in conferenza stampa.

Le parole di Sohm a Dazn — La parata di Paleari, raccontacela."Pensavo che fosse già gol, ma ha fatto un miracolo"

Stavi per esultare?"Sì, sarà per la prossima"

Cosa vi ha chiesto Italiano prima della gara? Equilibrio?"All'inizio ho giocato più basso, poi mi ha detto di alzarmi per creare più spazi. Tatticamente abbiamo fatto una bella partita".

Che gruppo hai trovato? Sei arrivato in un momento difficile, che clima si respira? "Secondo me è un gruppo positivo, anche nell'ultimo periodo. Quando sono arrivato ho trovato una squadra positiva e credo che sia normale un momento difficile. Se facciamo bene possiamo uscirne e oggi abbiamo fatto uno step".

Le parole di Sohm in conferenza stampa — Come giudichi la tua prova? “E’ stata una vittoria importante oggi e l’obiettivo è continuare così”

Quali sono le tue caratteristiche principali? “Provo a fare quello che mi chiede il mister e la squadra. Nel secondo tempo abbiamo visto che era meglio se mi alzavo un po’”

Nel secondo tempo Italiano ti ha corretto la posizione. Eri un po’ più alto nella ripresa. “Sono stato più pericoloso nel secondo tempo quando mi sono alzato e sono andato nello spazio. E’ stata una decisione positiva del mister”.