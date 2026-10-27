Sull'onda positiva della vittoria contro il Monza: il Torino che chiude in vantaggio contro il Como è una squadra positiva, aggressiva e anche cinica. L'errore di Ramon apre la strada all'assist di Fitz-Jim per Adams, ancora implacabile davanti alla porta alla prima vero occasione utile.

Le scelte: Abate opta per Fitz-Jim al fianco di Bragança

Adams passione cinismo, ma che errore di Ramon

Il tecnico del Torino Ignazio Abate deve far fronte all'indisponibilità di Rolando Mandragora. Tra i pali confermato Perri, con la linea difensiva formata da Coco, Ismajli in mezzo e Comuzzo a sinistra. Sulle corsie esterne vengono riproposti Belghali e Cacciamani. In mezzo Fitz-Jim vince il ballottaggio con Gineitis, che si accomoda in panchina. In cabina di regia c'è Bragança e a completare il reparto il capitano granata Vlasic. In attacco Adams affianca ancora Simeone.Il Como inizia con la sua solita pressione altissima e il Torino non è da meno. Entrambe le squadre aggrediscono molto alto sui portatori di palla. Lato granata si cerca spesso l'imbucata sugli esterni nei primi minuti, anche se è il Como a creare il primo spavento della sfida. Al 5' Bragança perde un pallone grondante sangue a centrocampo, con Milla che verticalizza subito per Douvikas. Il greco entra in area e con un dolce tocco mette dentro: ravvisata però una posizione irregolare dell'ellenico, con Coco bravo a farlo finire in fuorigioco. Scampato il pericolo, è proprio un esterno granata a creare la prima occasione della sfida al 9'. Grande lavoro di Adams, che lotta selvaggiamente servendo Vlasic. Il croato serve a sua volta Belghali, che con un movimento fulmineo salta la pressione di di Perrone entrando come una furia in area. Al momento della conclusione spara addosso a Sanchez, ma l'avvio di gara è molto positivo, anche se gli ospiti protestano al 16' per un contatto su Da Cunha in area. Il Como patisce questa pressione costante dei granata e rischia di farsi del male al 20': Perrone sbaglia sulla trequarti consegnando il pallone a Vlasic: il croato scarica un destro violento che trova preparato Sanchez.

TURIN, ITALY - OCTOBER 27: Che Adams of Torino FC celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico Grande Torino on October 27, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

È un Como che pecca molto nella qualità della manovra, con diverse letture sbagliate e tempi di gioco ugualmente errati. Qualche rischio la truppa di Fabregas lo corre ancora al 22', salvandosi. Ma alla fine a giocare con il fuoco ci si brucia e il Como paga a caro prezzo al 24'. Ramon si addormenta in area di rigore, Fitz-Jim si mangia lo spagnolo e serve in mezzo all'area Adams; lo scozzese deve solo ribadire dentro per la rete del vantaggio. Per lui sono quattro in campionato, ma per il Torino è il coronamento di un avvio di gara splendido. Qualche rischio però se lo prende anche la truppa di Abate, non proprio attenta su un pallone strano di Perrone che attraversa pericolosamente l'area di rigore. Col passare dei minuti però il Como prende le misure tramite il possesso palla e proprio con la costruzione ragionata crea un'occasione al 32'. Couto riceve palla da Ramon e prova il cross, rimpallato. Il brasiliano appoggia così per Perrone, che crossa in mezzo trovando proprio il difensore. L'ex Real spizza su Coco, ma non abbastanza da impensierire Perri. E se non è la costruzione a creare problemi al Torino sono gli errori personali, come quello di Belghali al 42'. Il cross di Paz è ottimo, ma l'ex Verona non colpisce benissimo. La sfera resta a disposizione di Da Cunha, che calcia sfiorando il palo. Si tratta dell'ultima emozione del primo tempo, che premia un'ottimo Torino e il cinismo dei granata, comunque bravi a saper soffrire quando richiesto.