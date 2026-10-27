Il Torino perde 1-3 con il Como e trova la quarta sconfitta in campionato nella gara valida per il nono turno della Serie A 2026/27. La sblocca Adams al 24', dopo un ottimo lavoro di Fitz-Jim in area lariana. La squadra di Fabregas poi spinge durante tutto il secondo tempo e nell'ultimo quarto d'ora la ribalta, con le reti di Ramon, Nico Paz e Baturina. Il risultato non cambia più. L'arbitro Collu fischia la fine del match, decretando la quarta sconfitta in campionato di Ignazio Abate e di marca granata nella nona giornata di questa Serie A 2026/27. Gara tranquilla dal punto di vista degli interventi: ammonito solo Belghali al 72'.

Torino-Como 1-3: il tabellino

TORINO-COMO 1-3

Reti: pt 24’ Adams, st 36’ Ramon, st 42’ Paz, st 45’+2’ Baturina

Ammoniti: st 28’ Belghali

TORINO FC (3-5-2): Perri; Coco, Ismajli, Comuzzo; Belghali (st 43’ Oristanio), Vlašić, Bragança (st 43’ Ilkhan), Fitz-Jim (st 9’ Gineitis), Cacciamani (st 9’ Patterson); Adams, Simeone (st 29’ Kulenovic). A disposizione: Mascardi, Siviero, Biraghi, Cömert, Aboukhlal, Pellegri, Casadei, Zapata. Allenatore: Abate.

COMO (4-2-3-1): Sanchez; Couto, Kempf, Ramon, Valle (st 25’ Kaiki); Perrone (st 12’ Addai, st 33’ Ricci), Milla (st 33’ Smolcic); Caqueret (st 12’ Baturina), Paz, Da Cunha; Douvikas. A disposizione: Butez, Vigorito, Dossena, Lahdo, Goldaniga, Kambwala, Papaccioli. Allenatore: Fabregas.