Dieci minuti mortali, quanto basta al Torino per farsi sfuggire di mano i tre punti. La squadra di Abate per 80' minuti gioca alla pari, ma crolla nel finale. Un risultato che fa male, anche perché i granata non meritavano la sconfitta.

Le scelte: Abate opta per Fitz-Jim al fianco di Bragança

Adams passione cinismo, ma che errore di Ramon

Il tecnico del Torino Ignazio Abate deve far fronte all'indisponibilità di Rolando Mandragora. Tra i pali confermato Perri, con la linea difensiva formata da Coco, Ismajli in mezzo e Comuzzo a sinistra. Sulle corsie esterne vengono riproposti Belghali e Cacciamani. In mezzo Fitz-Jim vince il ballottaggio con Gineitis, che si accomoda in panchina. In cabina di regia c'è Bragança e a completare il reparto il capitano granata Vlasic. In attacco Adams affianca ancora Simeone.Il Como inizia con la sua solita pressione altissima e il Torino non è da meno. Entrambe le squadre aggrediscono molto alto sui portatori di palla. Lato granata si cerca spesso l'imbucata sugli esterni nei primi minuti, anche se è il Como a creare il primo spavento della sfida. Al 5' Bragança perde un pallone grondante sangue a centrocampo, con Milla che verticalizza subito per Douvikas. Il greco entra in area e con un dolce tocco mette dentro: ravvisata però una posizione irregolare dell'ellenico, con Coco bravo a farlo finire in fuorigioco. Scampato il pericolo, è proprio un esterno granata a creare la prima occasione della sfida al 9'. Grande lavoro di Adams, che lotta selvaggiamente servendo Vlasic. Il croato serve a sua volta Bleghali, che con un movimento fulmineo salta la pressione di di Perrone entrando come una furia in area. Al momento della conclusione spara addosso a Sanchez, ma l'avvio di gara è molto positivo, anche se gli ospiti protestano al 16' per un contatto su Da Cunha in area. Il Como patisce questa pressione costante dei granata e rischia di farsi del male al 20': Perrone sbaglia sulla trequarti consegnando il pallone a Vlasic: il croato scarica un destro violento che trova preparato Sanchez.

TURIN, ITALY - OCTOBER 27: Che Adams of Torino FC celebrates scoring his team’s first goal during the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico Grande Torino on October 27, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

È un Como che pecca molto nella qualità della manovra, con diverse letture sbagliate e tempi di gioco ugualmente errati. Qualche rischio la truppa di Fabregas lo corre ancora al 22', salvandosi. Ma alla fine a giocare con il fuoco ci si brucia e il Como paga a caro prezzo al 24'. Ramon si addormenta in area di rigore, Fitz-Jim si mangia lo spagnolo e serve in mezzo all'area Adams; lo scozzese deve solo ribadire dentro per la rete del vantaggio. Per lui sono quattro in campionato, ma per il Torino è il coronamento di un avvio di gara splendido. Qualche rischio però se lo prende anche la truppa di Abate, non proprio attenta su un pallone strano di Perrone che attraversa pericolosamente l'area di rigore. Col passare dei minuti però il Como prende le misure tramite il possesso palla e proprio con la costruzione ragionata crea un'occasione al 32'. Couto riceve palla da Ramon e prova il cross, rimpallato. Il brasiliano appoggia così per Perrone, che crossa in mezzo trovando proprio il difensore. L'ex Real spizza su Coco, ma non abbastanza da impensierire Perri. E se non è la costruzione a creare problemi al Torino sono gli errori personali, come quello di Belghali al 42'. Il cross di Paz è ottimo, ma l'ex Verona non colpisce benissimo. La sfera resta a disposizione di Da Cunha, che calcia sfiorando il palo. Si tratta dell'ultima emozione del primo tempo, che premia un'ottimo Torino e il cinismo dei granata, comunque bravi a saper soffrire quando richiesto.

Secondo tempo

Sia Abate che Fabregas non propongono cambi nell'intervallo, ma è il Como a scendere in campo con un piglio diverso. Gli ospiti sono più propositivi, ma lasciano inevitabilmente spazi. E per poco i granata non ne approfittano con una ripartenza di pura qualità, dove è decisivo l'intervento in ripiegamento di Da Cunha. Di fatto però la truppa di Fabregas chiude il Torino nella propria metà campo, con la linea difensiva granata che si compone a cinque in fase di non possesso palla. La qualità del Como viene fuori prepotentemente al 54': nello spazio Nico Paz serve Caqueret, che si inserisce e calcia sulla traversa. Abate legge il momento e inserisce forze fresche: dentro Gineitis e Patterson per Fitz-Jim e Cacciamani. L'italiano effettivamente stava patendo e non poco il turbo di Couto, che si era già proposto con ottimi cross. In casa granata una ripartenza di Vlasic al 57' apre la falcata di Belghali, che però sbaglia la misura del cross. Fabregas si scopre al 58' e propone due modifiche: dentro Addai e Baturina per Caqueret e Perrone. Cambi offensivi, ma proprio sui cambi il Torino colleziona altre due occasioni. Simeone crea i presupposti al 60' recuperano palla su Valle. Adams riceve palla e con l'esterno serve elegantemente Belghali, che calcia trovando Sanchez. Sul corner successivo lo stesso portiere comasco è strepitoso su Simeone, deviando la palla sulla traversa. Il canovaccio tattico della gara è chiaro: il Como cerca di fare la sua gara offensiva, il Torino punge in contropiede. A differenza della squadra ospite però la banda di Abate è molto più pulita tecnicamente, anche in situazione di contropiede. L'ingresso di Gineitis porta una gamba nuova e questo permette al Torino di risalire più facilmente la china.

TURIN, ITALY - OCTOBER 27: Alessio Cacciamani of Torino in action during the Serie A match between Torino FC and Como 1907 at Stadio Olimpico Grande Torino on October 27, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

Un brividino Perri lo prova al 68', quando una deviazione fortuita di Comuzzo lo costringe a spingere via un pallone non semplice. Fabregas si gioca la mossa Kaiki al posto di Valle per dare ancora più spinta sulle fasce dopo gli ingressi di Baturina e Addai. I granata giocano con il vantaggio al 74' e proprio in contropiede. Bragança lavora magicamente la sfera e la fa passare tra due giocatori comaschi. Autostrada aperta per Gineitis, che in diagonale però mette a lato complice la deviazione di Sanchez. Subito l'occasione Kulenovic prende il posto di Simeone. La partita è divertente, perché le occasioni ci sono sia da una parte che dall'altra. E ne sa qualcosa Baturina, che con un tiro cross di esterno centra la seconda traversa della serata dei lombardi al 77'. Sfortunato il Como, così come Addai costretto a lasciare il campo per un guaio fisico. Gli prende il posto l'ex granata Samuele Ricci, seguito anche da Smolcic per Milla. La pressione del Como alla fine trova i suoi frutti all'81': Paz pennella un grande cross con il mancino e Ramon, completamente dimenticato da Coco, appoggia in rete. Lo spagnolo disfa e fa e sulle ali dell'entusiasmo ritrovato il Como sfiora anche il contro sorpasso con Paz, che accarezza il palo all'83'. Rigenerato, la truppa di Fabregas attacca a testa bassa e all'87' trova il 2-1. Kaiki punta Patterson, con lo scozzese morbido e che concede il cross. Sulla sfera si avventa come un falco Paz, che sovrasta Ismajli e punisce i granata. Abate si gioca le carte Oristanio e Ilkhan per Belghali e Bragança, ma le mosse non pagano. Il Como trova anche il terzo gol con Baturina dopo un errore difensivo e chiude i giochi.

Vince il Como ed è una vittoria che punisce troppo severamente i granata di Abate. Fino a dieci minuti dalla fine i padroni di casa avevano ampiamente meritato il risultato, con ordine e disciplina giocando anche con un raddoppio che non sarebbe stato immeritato. Il Como però trova la vittoria con la forza dei singoli, specialmente quella di Paz. Si ferma la striscia positiva dei granata, ma non l'evidente crescita della squadra di Abate.