Torino, contro il Milan verrà lanciata l’iniziativa “Un Natale per tutti”

Contro i rossoneri sarà lanciata l'iniziativa

Piero Coletta 5 dicembre - 18:16

Torino-Milan sarà l'ultima gara di questo turno dal sapore natalizio della Serie A. I granata arriveranno alla gara con una sconfitta alle spalle, quella col Lecce. Dall'altra parte ci sarà un Milan desideroso di riscattare la brutta eliminazione agli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Lazio.

Il match tra i piemontesi e i lombardi sarà anche l'occasione in cui il club granata lancerà l'iniziativa "Un Natale per tutti", realizzata in collaborazione con Suzuki, Arsenale della Pace (Sermig) e con il supporto dei partner food della società torinese. In cosa consisterà? Suzuki, Main Partner dell’iniziativa, fornirà duecento pacchi alimentari destinati alla raccolta. Inalpi metterà a disposizione quaranta scatoloni con i suoi prodotti caseari (grattugiato, fettine e formaggini), Beretta contribuirà con quattro scatoloni di prodotti del proprio salumificio e Panealba donerà otto scatoloni dei suoi prodotti da forno.

L'obiettivo è quello di raccogliere una grande quantità di beni a lunga conservazione, da poter poi fornire ll’Arsenale della Pace (Sermig), associazione che da anni rappresenta un presidio fondamentale di aiuto per le persone fragili e le famiglie in difficoltà.

Di seguito il comunicato del Torino.

Comunicato — Il Torino FC rinnova il proprio impegno nel sociale e in occasione della partita Torino-Milan, in programma lunedì 8 dicembre alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino, lancia l’iniziativa benefica “Un Natale per tutti”, realizzata in collaborazione con Suzuki, Arsenale della Pace (Sermig) e con il supporto dei nostri partner food.

Suzuki, Main Partner dell’iniziativa, fornirà duecento pacchi alimentari destinati alla raccolta. Inalpi metterà a disposizione quaranta scatoloni con i suoi prodotti caseari (grattugiato, fettine e formaggini), Beretta contribuirà con quattro scatoloni di prodotti del proprio salumificio e Panealba donerà otto scatoloni dei suoi prodotti da forno.

L’obiettivo è semplice e concreto: raccogliere beni alimentari a lunga conservazione da destinare all’Arsenale della Pace (Sermig), associazione che da anni rappresenta un presidio fondamentale di aiuto, inclusione e supporto per le persone e le famiglie più fragili della nostra città.

Come partecipare alla raccolta

A partire dalle 18:45, orario di apertura dei cancelli, e fino al fischio d’inizio alle 20:45, gli spettatori della partita potranno contribuire donando prodotti alimentari a lunga conservazione. Saranno predisposti raccoglitori personalizzati con il nome dell’iniziativa e i loghi di Suzuki e Sermig.

I punti di raccolta saranno posizionati presso gli ingressi di:

-Curva Maratona

-Tribuna Ovest 1 e Ingresso Partner

-Distinti Est

Tutto il materiale raccolto verrà consegnato direttamente all’Arsenale della Pace (Sermig), che lo utilizzerà per sostenere le numerose attività di beneficenza. “Un Natale per tutti” rappresenta un gesto semplice: trasformare un big match in un’occasione solidale.