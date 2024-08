Torino-Cosenza, le ultime dai campi: tornano gli striscioni in Maratona

Lettrici e lettori di Toro News benvenute/i alle ultime dai campi di Torino-Cosenza, match valido per i sedicesimi di finale della Coppa Italia.: non perdetevi tutte le novità del prepartita grazie ai nostri inviati allo stadio Olimpico Grande Torino. La gara inizierà alle ore 21.15 e sarà trasmessa in chiaro su Italia 1.