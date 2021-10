Torino, da Belotti a Zaza: quelle assenze prolungate che hanno infastidito Juric

Si parlerà ancora del derby di Torino per qualche giorno, complice la sosta nazionali: anche stavolta i temi caldi sono tanti. A tenere banco però è anche e soprattutto il caso-infortunati, dopo le dichiarazioni di Juric che ha fatto riferimento anche a questo argomento per spiegare la sconfitta del derby. Il tecnico si è infuriato perché alcuni giocatori non hanno recuperato nei tempi previsti, a partire da Belotti, e in pubblico ha affermato di non essere per nulla soddisfatto della gestione di alcune situazioni: non ha accusato in particolare nessuno (qui le sue dichiarazioni), ma appare chiaro che il riferimento era diretto allo staff medico e al comparto societario che si occupa del tema sanitario. Come raccontato ieri su Toro News, la società granata ha iniziato a provvedere portando al Filadelfia alcune nuove attrezzature per il recupero degli infortunati. Sicuramente l’obiettivo della sosta è proprio quello di recuperare tutti. Intanto, ecco quali sono stati gli episodi che hanno fatto infastidire Juric, sempre esigente con sé stesso e con tutti coloro che lo circondano.