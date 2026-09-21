Il Torino cambia marcia quando cambia assetto. È successo contro Fiorentina e Bologna, le uniche due partite delle prime cinque in cui il Toro di Abate ha raccolto punti, rimontando dopo un primo tempo complicato. In entrambe, il passaggio nel secondo tempo alla difesa a quattro ha dato alla squadra una struttura più efficace per risalire il campo e avvicinare i reparti. Da qui nasce una domanda: la linea a quattro può diventare il punto di partenza?

Per rispondere, bisogna considerare che, nel cambio di modulo, il Torino non interpreta la difesa a tre e quella a quattro come due sistemi rigidi e separati. Passare a quattro, infatti, non significa abbandonare del tutto la linea a tre: durante il possesso la squadra continua a modificare la propria disposizione e può tornare a costruire con tre uomini dietro. La differenza sta quindi nel modo in cui vengono occupati gli spazi. Con tre difensori, il Toro mantiene riferimenti più fissi e una struttura più definita, con quattro, invece, può liberare un uomo dalla prima linea, aumentare la presenza nella zona centrale e accorciare le distanze tra centrocampo e attacco. Resta quindi da capire se questa maggiore elasticità possa funzionare anche dall'inizio, e non soltanto come un'opzione a gara in corso.

Un modulo più mobile

La difesa a quattro offre innanzitutto un modo diverso di. Con tre difensori, il Torino ha una struttura più riconoscibile: i tre occupano la prima linea e sono soprattutto gli esterni a garantire l’ampiezza. Passando a quattro, invece, aumenta la presenza nella zona centrale, si possono avvicinare centrocampo e attacco e gli uomini offensivi hanno più possibilità di giocare tra le linee. Il punto fondamentale, però, è che. I movimenti consentono infatti di ricomporre rapidamente la linea durante il possesso, facendo convivere le due strutture nella stessa azione. Il Torino cambia così disposizione senza dover cambiare davvero identità. La difesa a quattro non è necessariamente più efficace: è semplicemente, capace di modificare i riferimenti degli avversari e rendere il Toro meno prevedibile. È la soluzione che Abate ha utilizzato finora soprattutto a gara in corso, come accaduto a Firenze e Bologna.

La difesa a tre resta invece la base di partenza per ragioni precise. Il Torino gioca con questo sistema da anni e il gruppo ne conosce ormai movimenti, distanze e riferimenti. È una struttura radicata, che offre automatismi già consolidati. La linea a quattro può però inserirsi nello stesso impianto senza romperlo: attraverso i movimenti, il Torino può passare da una disposizione all’altra e tornare a tre quando il gioco lo richiede. Abate non deve quindi scegliere tra due sistemi completamente diversi, ma può aggiungere una variazione a una struttura che la squadra conosce già. Il tre resta la base, il quattro la possibilità di cambiarne la forma senza perderne la sostanza.