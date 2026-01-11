Torino, dopo Bergamo un’altra trasferta: c’è la Roma in Coppa Italia

Il punto sulla squadra giallorossa, prossima avversaria del Toro

La gara di Bergamo non si è chiusa nel migliore dei modi per il Torino. I granata sono entrati in campo solo nel secondo tempo, collezionando qualche occasione per pareggiare. Troppo tardi però e nel finale l'errore da matita rossa di Biraghi ha aperto la strada a Pasalic per la sentenza del definitivo 2-0. Seconda sconfitta di fila in campionato per la truppa di Baroni, che però non avrà tempo di leccarsi le ferite. Martedì sera infatti il Torino sarà impegnato a Roma, contro i giallorossi di Gian Piero Gasperini. In ballo ci sono gli ottavi di finale di Coppa Italia. Non è finita qui però: il calendario infatti offrirà anche un Torino-Roma tra una settimana precisa.

Roma vittoriosa col Sassuolo: una squadra ormai definita — Prosegue il campionato dei giallorossi, che nell'ultimo turno hanno vinto contro il Sassuolo per 2-0. Decisive le reti di Konè e Soulè, per tre punti che permettono ai capitolini di tenere il treno non solo per la Champions League, ma anche per ambizioni più grandi. Dopo sei mesi si può parlare di una Roma che ha assorbito bene i concetti tattici di Gian Piero Gasperini. I giallorossi non saranno abbaglianti come era l'Atalanta, ma è una squadra che vuole fare la partita.

L'uno contro uno, la proposta offensiva degli esterni, la qualità portata soprattutto dai fantasisti. Chi sicuramente ha giovato dell'arrivo del tecnico piemontese è Matias Soulè: l'argentino infatti ha trovato la via della rete per 6 volte e ha offerto 4 assist. Non è l'unico però ad aver avuto nuova linfa vitale. Celik si sta confermano come giocatore importante dopo una prima stagione fatta di alti e bassi. Bene anche la difesa: dati alla mano quella giallorossa è la migliore del campionato.

Il lato negativo: la staffetta Dovbyk-Ferguson e gli incroci con le grandi — Dove è mancata la Roma nel corso di una stagione, fin qui, molto positiva? Negli scontri diretti con le big del campionato. Solo con la Lazio è arrivata la vittoria per 1-0. Nelle gare contro Napoli, Inter, Milan, Atalanta e Juventus i giallorossi, pur dando filo da torcere, non hanno mai ottenuto i tre punti. A ciò va aggiunto qualche scivolone, come quello contro il Cagliari. Altro punto negativo è il rendimento delle prime punte Dovbyk e Ferguson. Questo, a dire il vero, si scontra in parte con quella che è stata la storia del tecnico. L’attaccante ucraino ha accusato qualche problema fisico e ha subito una ricaduta nella gara contro il Lecce, ma di fatto non è mai stato al centro dei pensieri di Gasperini. Per quanto riguarda l’inglese, invece, si apre un capitolo a parte: l’ex allenatore lo ha richiamato più volte, con toni molto forti, e in più gare ha preferito giocare senza riferimenti offensivi. Al di là del clima all’interno dello spogliatoio, la situazione si è ulteriormente complicata dopo gli ultimi incontri dei giallorossi. Se Dovbyk è infatti certo di non essere a disposizione, appare improbabile anche l’impiego di Ferguson, costretto a uscire al 35’ nel match contro il Sassuolo. Sulle sue condizioni si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

