Torino, i convocati per la sfida con il Cittadella: ancora fuori Sanabria

L'allenatore del Torino Ivan Juric ha diramato l'elenco dei giocatori convocati per il match di Coppa Italia contro il Cittadella. La partita è in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino. L'elenco dei disponibili questa sera è composto da 25 giocatori. Rimangono fuori solamente l'ala Simone Edera e il quarto portiere Matteo Fiorenza per scelta tecnica oltre ad Antonio Sanabria. Il numero 9 granata è ancora alle prese con un affaticamento muscolare che gli ha fatto perdere già il derby contro la Juventus.